“Ayer (domingo) a la noche, me empiezan a escribir alumnos del colegio. Y me empiezan a pasar links de medios de acá de Chaco que decían del caso de una chica de 14 años que murió de Covid-19 y que era la más joven en morir de esa enfermedad en el país. Me preguntaban si sabía algo y si era Nazarena. Yo no sabía qué responderles”, dijo Obregón.