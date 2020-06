Me permito prolongar la cita del Papa hasta el final del prólogo, donde nombra – inesperadamente – a un cantautor italiano muy conocido entre los jóvenes en los años 80, Fabrizio de André, a veces severo con cierta Iglesia lejos de la gente: “Sus versos – escribe Papa Francisco - cuentan sobre barrios de mala fama donde ‘el sol del Buen Dios no ofrece sus rayos’ porque está demasiado ocupado en ‘dar calor a gente de otros parajes’. El libro, en cambio, nos hace ver – a través del don del testimonio – que no existe ningún lugar, por muy oscuro que sea, donde un rayo del buen Dios no pueda llegar para dar calor a algunos corazones e iluminar existencias que de otra manera serían invisibles”.