Valeria es periodista, trabaja de manera independiente y tiene un programa digital en redes llamado “La Vida Misma”. Conoció a su ex pareja hace más de una década de manera inesperada. "Estaba atravesando algunos problemas financieros y decidí solicitar un crédito en el banco. Allí me atendió Ricardo, ejecutivo de la entidad. Estuvimos hablando un año entero, me ayudó muchísimo, y lo que empezó con una amistad luego se convirtió en una relación amorosa”.