La cuarentena se extendió más de lo que imaginaban, y sus ganas de dar el ‘Sí quiero’ no podía esperar. “Rodri se puso averiguar la manera de poder concretar el casamiento, mandó un mail al Registro Civil de Córdoba. A las 24 horas llegó la propuesta de oficiarlo vía Zoom. A Rodri le gustó, me lo contó y me entusiasmé el doble”.