“La reunión fue tensionante. Estaba Pipina, la mano derecha de Pablo. Y yo sabía que cuando el jefe mandaba a matar a uno de la organización se lo encargaba a su mejor amigo. El ambiente se sentía pesado, pero yo me preguntaba: ‘¿Qué hice?’. Entonces, el patroncito me pone la grabación y escucho la voz de Wendy”.“¿Qué hacemos ahí, Pope? Se acuerda que le advertí”, le espetó Escobar. “Pues usted tiene toda la razón, Patrón. Esto es gravísimo. Yo sé qué tengo que hacer”, le respondió “Popeye”. Tenía, lo sabía, que asesinar a su novia. “Yo la quería con toda mi alma, pero me sentí usado. Ella me enamoró para vengarse de Pablo. Me estaba utilizando para llegar a él. Y sabía que me mataban a ella o me mataban a mí. Y preferí que fuera ella”.