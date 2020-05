“Afortunadamente en Argentina no hay Estado de sitio, no es lo que pasó en otros países. Me parece que es atendible lo que dice Lorenzetti. Lo cierto es que estas últimas semanas estamos percibiendo un aumento de contagios del AMBA. Y hay situaciones distintas, en Mendoza se están permitiendo las reuniones familiares, o en Jujuy, dónde se está permitiendo el turismo interno”, completó.