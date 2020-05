Desde el área de comunicación institucional de la Armada Argentina se informó que “ante las medidas preventivas que se deben tomar para enfrentar la pandemia, la Armada dispuso realizar un estudio en cada zona naval de aquellos predios que no se están utilizando de manera activa y presencial; sobre todo aquellos pertenecientes a los institutos y escuelas, los cuales no tienen civiles, profesionales ni alumnos a bordo. El estudio contempla la posibilidad de poder ser usados eventualmente para alojamiento alternativo de dotaciones de buques, no como lugares de internación, para evitar o mitigar el hacinamiento que se produciría a bordo en estas circunstancias. Esto no guarda relación con el aislamiento obligatorio y preventivo que debe realizar toda persona que se encuentre enmarcada como un caso sospechoso o positivo de COVID-19”.