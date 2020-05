“Un práctico al terminar de trabajar se va a su casa, lo mismo hace el personal de Aduana, de Prefectura, los estibadores y tantos otros que trabajan en los puertos. No podemos seguir manejando esta situación como si no pasara nada, lamentablemente Brasil se ha transformado en una bomba de tiempo. De no tomarse medidas a tiempo estamos en serio riesgo”, sostienen referentes de los prácticos.