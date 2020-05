“ Muchas personas me cuestionaron: ‘¿Qué hacías navegando en Pandemia?’, me decían. Yo no estaba colgado de una palmera . Cuando uno navega tiene que saber hacia dónde va porque esto no es como manejar en la ruta que, ante cualquier inconveniente, sabés que podés estacionar. Hasta ese momento, varios colegas con lo que me venía hablando, seguían trabajando. El problema fue que la decisión del cierre del Puerto y de fronteras fue muy repentina . No fui el único: hubo un montón de embarcaciones que quedaron en tránsito. Solo que corrieron con mejor suerte”, sostiene Gayoso.