“Llegué a Cádiz por la tarde y ya estaban cerrados todos los puertos. Me dijeron: te podés amarrar pero no te vamos a ingresar al puerto. Al principio no me dejaron bajar pero después con el correr de los días ya me permitieron ir a hacer compras. Está todo muy desierto igual, así que bajar o estar en el barco es todo lo mismo”, cuenta hoy desde Cádiz, donde ya lleva más de un mes.