-Entrené en el Luna, conocí a Tito Lectoure, a Monzón, a Maradona, pero eso es para otra nota. Ahora el tema es otro. Por estos días pensé mucho en mi infancia. Y en que a mí me dieron de comer y me ayudaron a seguir un camino. Y con el tiempo me ayudó gente que no quiere que la mencione porque tiene perfil bajo, pero siempre les estaré agradecido. Por eso siento que mientras podamos, con mis hijos y mis esposa. no vamos a permitir que una persona pase hambre, frío o no tenga la oportunidad de hacer un deporte.