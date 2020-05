Fueron al garage, vieron la moto y las herramientas. Oscar estaba escuchando música, su hijo con la computadora y su esposa miraba una serie: una familia en el día 45 de cuarentena. Faltaban minutos para que fueran las once de la noche. En Misiones, desde las seis de la tarde es obligatorio cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Dos delincuentes estaban intentando forzar la entrada principal de la vivienda. “Yo me percato de eso –narró–. Se produjo un ruido importante. No entendíamos qué pasaba. Ahí bajé con el celular y cuando me acerco a la ventana, los tipos estaban pared por medio. Los alcanzo a ver y les pego el grito”.