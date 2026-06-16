Bochini vivió el banderazo en Kansas, recordó sus días con la camiseta y sorprendió con un elogio a Tinelli en Infobae Mundial

Ricardo Bochini vivió el banderazo en Kansas junto a los hinchas argentinos en la previa del debut de la selección en el Mundial 2026

En Kansas, la multitud argentina se reunió para alentar a la selección en la previa de su debut en el Mundial 2026. Entre banderas, cánticos y emoción, Ricardo Bochini se hizo presente y protagonizó una charla única con Marcelo Tinelli en Infobae Mundial.

La cobertura mostró el fervor de los hinchas en Estados Unidos y el reencuentro de viejas glorias con la pasión albiceleste. En plena fiesta, Bochini se mezcló con la gente para compartir recuerdos: “Siempre que fui a otros mundiales era del avión al hotel y del hotel a la cancha, pero esta vez vinimos a hacer algo distinto”, contó, mientras saludaba a los fanáticos que lo rodeaban.

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Durante la conexión, el campeón del mundo de 1986 analizó cómo ve a la selección dirigida por Scaloni de cara al debut: “Argentina tiene que ganar esta zona que va a jugar contra Argelia, Austria y Jordania. Creo que Argentina es superior a esas tres selecciones. Después hay que esperar qué rivales tocan, pero Argentina siempre es candidata porque es el último campeón del mundo y tiene casi los mismos jugadores”.

Bochini conversó con Marcelo Tinelli en Infobae Mundial y recordó que esta vez pudo mezclarse con la gente en Estados Unidos (Infobae en Vivo)

Bochini, la camiseta y la herencia de Maradona

En pleno banderazo, Bochini habló sobre la entrega de los jugadores argentinos: “Cada jugador que se pone la camiseta de la selección argentina deja todo, porque yo lo sé, porque a mí me tocó estar en el 86 y todos tuvimos esa idea de dejar todo por el fútbol y por la gente. Sabemos lo que siente el argentino por la selección”.

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Consultado por el estado físico de Messi y las lesiones, el ex diez fue contundente: “No importa que estés lesionado, te ponés la camiseta y te transformás”. Además, recordó una anécdota con Maradona: “Lo dijo Maradona cuando era chiquito: ‘Yo quiero ser campeón del mundo y creo que todos los jugadores de Argentina quieren ser campeones del mundo’”.

Durante la transmisión de Infobae Mundial, Tinelli también compartió su admiración: “Te amo, Bocha, te amamos acá en Estados Unidos”. El exfutbolista agradeció y celebró el encuentro con la hinchada: “Muy contento. Estamos acá para esperar mañana el partido de Argentina”.

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Bochini opinó sobre Messi y aseguró que, aun con lesiones, ponerse la camiseta de la selección argentina transforma a los futbolistas (Infobae en Vivo)

El banderazo, el guiño a Tinelli y la fiesta argentina en Kansas

La periodista Manuela Moretta relató el desborde de pasión: “La cantidad de gente que hay es total. Vinieron los bomberos, vino la policía. Tengo imágenes de gringos en el medio que los tiran para arriba. Es una locura”. En ese clima, Bochini se sumó a los cánticos y fue ovacionado por su historia con la selección.

Sobre el final, llegó el elogio inesperado a Tinelli. Ante la consulta de la periodista, Bochini recordó: “Jugaba Marcelo, sí, sí. Buen defensor, buen defensor”. El conductor, entre risas, celebró el reconocimiento: “Vamos, Bocha, que me lo diga el mejor 10 del fútbol argentino, casi uno de los más grandes de la historia”.

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El cierre dejó en claro el clima de unidad entre jugadores históricos, hinchas y el staff de Infobae Mundial: la pasión argentina, intacta y multiplicada, cruzó fronteras en la previa de un nuevo sueño mundialista.

Infobae Mundial se emite desde Miami los lunes, miércoles, viernes y domingos de 21 a 22 horas por el canal de YouTube de Infobae. El equipo está integrado por Santi Grizas, Toto Bordieri, el Cholo Sotile, Benito SDR y Yiyo Garcilazo.

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