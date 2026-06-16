Deportes

Bochini vivió el banderazo en Kansas, recordó sus días con la camiseta y sorprendió con un elogio a Tinelli en Infobae Mundial

El ídolo de Independiente conversó con Tinelli en medio de la fiesta argentina y dio su opinión sobre el presente de Messi antes del estreno mundialista

Guardar
Google icon
Ricardo Bochini vivió el banderazo en Kansas junto a los hinchas argentinos en la previa del debut de la selección en el Mundial 2026

En Kansas, la multitud argentina se reunió para alentar a la selección en la previa de su debut en el Mundial 2026. Entre banderas, cánticos y emoción, Ricardo Bochini se hizo presente y protagonizó una charla única con Marcelo Tinelli en Infobae Mundial.

La cobertura mostró el fervor de los hinchas en Estados Unidos y el reencuentro de viejas glorias con la pasión albiceleste. En plena fiesta, Bochini se mezcló con la gente para compartir recuerdos: “Siempre que fui a otros mundiales era del avión al hotel y del hotel a la cancha, pero esta vez vinimos a hacer algo distinto”, contó, mientras saludaba a los fanáticos que lo rodeaban.

PUBLICIDAD

Durante la conexión, el campeón del mundo de 1986 analizó cómo ve a la selección dirigida por Scaloni de cara al debut: “Argentina tiene que ganar esta zona que va a jugar contra Argelia, Austria y Jordania. Creo que Argentina es superior a esas tres selecciones. Después hay que esperar qué rivales tocan, pero Argentina siempre es candidata porque es el último campeón del mundo y tiene casi los mismos jugadores”.

(Infobae en Vivo)
Bochini conversó con Marcelo Tinelli en Infobae Mundial y recordó que esta vez pudo mezclarse con la gente en Estados Unidos (Infobae en Vivo)

Bochini, la camiseta y la herencia de Maradona

En pleno banderazo, Bochini habló sobre la entrega de los jugadores argentinos: “Cada jugador que se pone la camiseta de la selección argentina deja todo, porque yo lo sé, porque a mí me tocó estar en el 86 y todos tuvimos esa idea de dejar todo por el fútbol y por la gente. Sabemos lo que siente el argentino por la selección”.

PUBLICIDAD

Consultado por el estado físico de Messi y las lesiones, el ex diez fue contundente: “No importa que estés lesionado, te ponés la camiseta y te transformás”. Además, recordó una anécdota con Maradona: “Lo dijo Maradona cuando era chiquito: ‘Yo quiero ser campeón del mundo y creo que todos los jugadores de Argentina quieren ser campeones del mundo’”.

Durante la transmisión de Infobae Mundial, Tinelli también compartió su admiración: “Te amo, Bocha, te amamos acá en Estados Unidos”. El exfutbolista agradeció y celebró el encuentro con la hinchada: “Muy contento. Estamos acá para esperar mañana el partido de Argentina”.

(Infobae en Vivo)
Bochini opinó sobre Messi y aseguró que, aun con lesiones, ponerse la camiseta de la selección argentina transforma a los futbolistas (Infobae en Vivo)

El banderazo, el guiño a Tinelli y la fiesta argentina en Kansas

La periodista Manuela Moretta relató el desborde de pasión: “La cantidad de gente que hay es total. Vinieron los bomberos, vino la policía. Tengo imágenes de gringos en el medio que los tiran para arriba. Es una locura”. En ese clima, Bochini se sumó a los cánticos y fue ovacionado por su historia con la selección.

Sobre el final, llegó el elogio inesperado a Tinelli. Ante la consulta de la periodista, Bochini recordó: “Jugaba Marcelo, sí, sí. Buen defensor, buen defensor”. El conductor, entre risas, celebró el reconocimiento: “Vamos, Bocha, que me lo diga el mejor 10 del fútbol argentino, casi uno de los más grandes de la historia”.

El cierre dejó en claro el clima de unidad entre jugadores históricos, hinchas y el staff de Infobae Mundial: la pasión argentina, intacta y multiplicada, cruzó fronteras en la previa de un nuevo sueño mundialista.

Infobae Mundial se emite desde Miami los lunes, miércoles, viernes y domingos de 21 a 22 horas por el canal de YouTube de Infobae. El equipo está integrado por Santi Grizas, Toto Bordieri, el Cholo Sotile, Benito SDR y Yiyo Garcilazo.

Temas Relacionados

Ricardo BochiniMarcelo TinelliSelección ArgentinaInfobae MundialMundial 2026Infobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Impacto en el Mundial 2026: el entrenador que fue verdugo de Argentina con el que Túnez negocia para reemplazar a Lamouchi

La federación tunecina confirmó la salida del técnico luego de la derrota por 5-1 ante Suecia en el debut mundialista y apunta al francés campeón de la Copa Africana como su nuevo conductor

Impacto en el Mundial 2026: el entrenador que fue verdugo de Argentina con el que Túnez negocia para reemplazar a Lamouchi

“Vaya susto”: el inesperado incidente que interrumpió el último entrenamiento de Francia antes de su debut en el Mundial

El episodio ocurrió durante la última práctica previa al estreno ante Senegal y sorprendió a los medios internacionales

“Vaya susto”: el inesperado incidente que interrumpió el último entrenamiento de Francia antes de su debut en el Mundial

La autocrítica de Bielsa tras el 1-1 de Uruguay ante Arabia Saudita y su explicación del video que lo hizo meme: “No soy modelo”

El Loco habló luego de la igualdad en el debut en el Mundial 2026

La autocrítica de Bielsa tras el 1-1 de Uruguay ante Arabia Saudita y su explicación del video que lo hizo meme: “No soy modelo”

La previa de la Selección en Kansas: el banderazo de los hinchas, las dudas del equipo y la emoción de Scaloni

Miles de argentinos coparon Kansas en la previa del debut, acompañados por los padres de Dibu Martínez, Paredes y De Paul. La incertidumbre por la alineación y la emoción de Scaloni junto a Palermo destacaron en la cobertura de Infobae Mundial

La previa de la Selección en Kansas: el banderazo de los hinchas, las dudas del equipo y la emoción de Scaloni

Temperley Lawn Tennis: la historia del club que formó a Gaudio, abrazó a Vilas y forjó una pasión que atraviesa generaciones

A partir de su protagonismo en la Primera División en Interclubes y una rica tradición formativa, la institución del sur del Gran Buenos Aires se convirtió en un emblema del tenis argentino

Temperley Lawn Tennis: la historia del club que formó a Gaudio, abrazó a Vilas y forjó una pasión que atraviesa generaciones

DEPORTES

Con un divertido blooper de Ozzy, Marcelo Tinelli hizo sus predicciones y anticipó cómo ve a la Selección

Con un divertido blooper de Ozzy, Marcelo Tinelli hizo sus predicciones y anticipó cómo ve a la Selección

Impacto en el Mundial 2026: el entrenador que fue verdugo de Argentina con el que Túnez negocia para reemplazar a Lamouchi

“Vaya susto”: el inesperado incidente que interrumpió el último entrenamiento de Francia antes de su debut en el Mundial

La autocrítica de Bielsa tras el 1-1 de Uruguay ante Arabia Saudita y su explicación del video que lo hizo meme: “No soy modelo”

La previa de la Selección en Kansas: el banderazo de los hinchas, las dudas del equipo y la emoción de Scaloni

TELESHOW

El show de Maxi Kilates en Infobae Mundial: interpretó sus éxitos y terminó sumándose a una competencia de jueguitos

El show de Maxi Kilates en Infobae Mundial: interpretó sus éxitos y terminó sumándose a una competencia de jueguitos

Los Jaimitos de Videomatch volvieron en Infobae Mundial: la canción que le dedicaron a Tinelli, Messi y Pergolini

Manu Urcera, el marido de Nicole Neumann, dejó sin palabras a Juana Viale por el regalo que le dio a su hijo de 2 años

La tremenda pelea de Yanina Zilli y Tamara Paganini en Gran Hermano: “No soy una perra ni una resentida como vos”

La dura caída de Adrián Dárgelos de Babasónicos en pleno show: el video del momento

INFOBAE AMÉRICA

De los diarios a los chatbots: la transformación del consumo de noticias en América Latina

De los diarios a los chatbots: la transformación del consumo de noticias en América Latina

Cruz Roja Dominicana lanza campaña de donación voluntaria de sangre: de la reposición “insuficiente” a la meta de 600,000 unidades

Autoridades en Honduras aseguran 104 bienes vinculados a investigación por presunto lavado de activos

Panamá aprueba extensión de horarios en los centros de salud, para tratar de garantizar una atención 24/7

Reforma legal que busca eliminar adulterantes en la venta de lácteos en El Salvador recibe aval de diputados