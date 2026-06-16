De los diarios a los chatbots: la transformación del consumo de noticias en América Latina

Las audiencias eligen cada vez más fuentes de información digitales, incluyendo inteligencia artificial, aunque no confían en las noticias, tienden a evitarlas, y no pagan por la información a la que acceden, según el Informe sobre Noticias Digitales en 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las audiencias en América Latina eligen cada vez más fuentes de información digitales, incluyendo chatbots de inteligencia artificial, aunque no confían en las noticias, tienden a evitarlas, y no pagan por la información a la que acceden, según el Informe sobre Noticias Digitales en 2025. Para este reporte del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, fueron encuestadas 12.149 personas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú en enero y febrero de este año.

Acceso a la información

En promedio, ocho de cada diez usuarios se informan online, seis de cada diez lo hacen por redes sociales, 46% miran noticias en la televisión, 15% leen diarios impresos y 10% buscan noticias en chatbots de inteligencia artificial como ChatGPT y Claude. Estas proporciones indican que el consumo se mantuvo igual en internet, incluyendo plataformas de redes sociales y aumentó 4 puntos porcentuales en motores de IA, en los que hace un año sólo se informaban 6% de los encuestados. En cambio, disminuyó levemente en plataformas analógicas: hace un año 48% accedían a noticias por televisión, y 16% lo hacían por diarios en papel.

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El gráfico de barras ilustra los patrones de consumo de noticias en seis países latinoamericanos, destacando el acceso online y las redes sociales como los métodos más populares (Infografía Infobae)

Confianza en las noticias

Los niveles de confianza en la información bajaron en todos los países de América Latina desde 2025. Solo 31% de los encuestados confían en las noticias la mayor parte del tiempo, comparado con 36% hace un año. Estos valores son los más bajos a nivel global: se comparan con 54% en África, 38% en Asia y Oceanía y 36% en Europa. El país con niveles más altos de confianza en las noticias es Brasil (36%) y los más bajos son Argentina y Colombia (26% y 25%).

Los niveles de confianza en la información bajaron en todos los países de América Latina desde 2025. Solo 31% de los encuestados confían en las noticias la mayor parte del tiempo, comparado con 36% hace un año (Infografía Infobae)

Los escasos niveles de confianza podrían explicar la propensión a evitar las noticias frecuentemente o a veces, que ejercen 45% de los usuarios, así como la baja proporción de personas que pagan por las noticias a las que acceden online. En promedio, sólo 13% en la región paga por información en internet, con un rango que va desde 10% en Argentina y Chile a 15% en Colombia y México. La tendencia a pagar por contenido periodístico online es más alta en los países del norte de Europa, donde 29% de los usuarios tienen una suscripción.

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El porcentaje de personas en México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú que evitan las noticias a veces o frecuentemente (Infografía Infobae)

El gráfico muestra el porcentaje de usuarios que pagan por noticias online en varios países de América Latina, con Perú y Brasil a la cabeza (Infografía Infobae)

Noticias en plataformas

Las plataformas se mantienen por ahora como la principal fuente de acceso a información online, aunque ninguna supera la mitad de los encuestados. En promedio, Facebook es utilizada para obtener noticias por 48% y WhatsApp por 39% de los encuestados, mientras que YouTube e Instagram son utilizadas por 36% y 34% de la muestra, y 28% acceden a información a través de TikTok.

Este gráfico de barras detalla el porcentaje de usuarios que acceden a noticias a través de diversas plataformas digitales como Facebook, Whatsapp, YouTube, X (antes Twitter), Instagram y TikTok en seis países latinoamericanos y su promedio (Infografía Infobae)

Estos datos indican que las audiencias en América Latina acceden a información online, pero tienden a desconfiar de las noticias, a veces o frecuentemente evitan informarse, y son reacias a pagar por contenido noticioso. La confianza es baja con comparada con otras regiones del mundo y experimentó un marcado descenso en el último año. La tendencia de disminución de confianza, junto a la evitación de noticias y baja voluntad de pago, pone en cuestión el rol de los medios informativos en las democracias de América Latina.

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