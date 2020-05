Sin fecha de regreso confirmada y frente a este panorama incierto, a Chamorro lo entristece la sensación de no pertenecer a ningún lugar y sentirse desprotegido. “Si me pasa algo, no es responsabilidad de nadie porque ni siquiera me tienen en cuenta. Hay un riesgo mundial, estoy lejos de casa y estaría bueno que desde el Gobierno de tu país te digan ‘quédense tranquilos que estamos haciendo las cosas para que vuelvan’, pero escuchar que te digan ‘no son prioridad’ es terrible. Me siento como un expatriado ”, se lamentó.