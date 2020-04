Recientemente, aunque parece que fue hace una eternidad, como todo lo previo a la pandemia, nos enfrascamos en una discusión sobre si hay o no presos políticos en la Argentina. Pero a nadie parece importarle que el país desde el cual vamos a traer a médicos sí los tenga. Un régimen de partido único -está en su Constitución-, sin libertad de expresión, ni de asociación, ni de reunión. En Cuba no se puede leer un diario ligeramente disonante respecto de la voz oficial. No hay. Cientos y cientos de libros han estado prohibidos por años. No se puede crear, no digamos ya un partido político, sino una simple asociación que no esté bajo estricto control del régimen.