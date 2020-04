A partir de ese momento, quedó varada en el departamento que alquiló para estar los tres meses que iba a durar su preparación. “Me cansé de llamar al Consulado y no me atendieron. Así que entré a la página web y completé un formulario de Covid-19, para mi repatriación. Nunca tuve respuesta. Lo peor es que me pude comunicar con el consulado de Nueva York hace poquito y me dijeron que no tenían registro mío, eso es lo que más me alteró. Les mandé una foto del formulario que llené y me respondieron que no tenían esa información. Así que lo volví a hacer, pero quedé como un mes demorada. Por lo menos pido que tengan un manejo ordenado de la situación”.