No obstante, hay que tener en cuenta que el número de personal sanitario infectado conocido no es el real, ya que muchos son asintomáticos, y por ende, no se les realiza el test pese a trabajar en una institución médica. Para ser sometido al análisis, hay que entrar en la definición de “caso sospechoso” establecido por el Ministerio de Salud de la Nación. La última modificación fue a mediados de abril y amplió los requisitos a tener fiebre de 37,5° o más, junto a la pérdida del olfato y del gusto, tos y dificultad respiratoria. En el caso del personal de la salud, solo deberán presentar dos de esos síntomas para ser testeados.