“Estamos trabajando para decirle al presidente (Alberto Fernández) y al gobernador (Axel Kicillof) dónde se puede empezar a circular”, señaló el funcionario bonaerense, y amplió: “Algunas provincias creen que el éxito es no tener ningún caso, eso no va a suceder, salvo que se queden encerrados hasta que aparezca una vacuna; el tema es cómo vamos logrando que (los contagios) sean administrados, que no explote de golpe, y estamos en sintonía con todos los científicos”.