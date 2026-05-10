Jubilado desaparecido en Río Gallegos: detectaron que dos vecinos usaron su tarjeta de débito

La denuncia de la esposa de Aníbal Cepeda desencadenó un operativo judicial y policial (Fuente: La Opinión Austral)

A veinte días de la desaparición de Aníbal Eduardo Cepeda, de 72 años, las autoridades de Santa Cruz intensificaron los operativos tras detectar el uso de la tarjeta de débito del jubilado, lo que abrió nuevas líneas de investigación y sumó incertidumbre al caso. La última vez que fue visto fue el 20 de abril y luego de una denuncia formal, realizada por la esposa de Cepeda, intervino el Juzgado de Instrucción N°1.

Ante la gravedad y extensión del caso, familiares del jubilado comenzaron a llegar a Río Gallegos para apoyar las tareas de búsqueda y ofrecer acompañamiento en medio de la creciente incertidumbre. Las investigaciones de búsqueda, coordinado por la Dirección General Regional Sur junto a la Dirección General de Operaciones Policiales, involucra a personal de las superintendencias de Seguridad, Bomberos y Judicial e Investigaciones.

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Estos últimos días, llamó la atención la utilización de la tarjeta bancaria de Cepeda, lo que activó rápidamente los mecanismos de alarma dispuestos entre la policía y las entidades financieras, permitiendo localizar a dos personas vinculadas con el movimiento de los fondos. Este procedimiento culminó en un allanamiento en la calle Cantarutti el martes por la noche, donde los hombres declararon haber encontrado tanto el DNI como la tarjeta de débito del desaparecido.

Posteriormente, la policía los identificó y dejaron en libertad. Sin embargo, el episodio condujo a una profundización de la investigación, ya que el origen y la ruta de estos documentos sigue sin esclarecerse, según informó La Opinión Austral.

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La comunidad de Río Gallegos se mantiene en vilo, mientras la Policía de Santa Cruz despliega operativos con apoyo de patrullas a pie, móviles oficiales, equinos, drones y gomones semirrígidos para rastrear sectores urbanos y periféricos. El caso está bajo jurisdicción del juez subrogante Gerardo Giménez, quien sigue múltiples líneas de investigación mientras los procedimientos judiciales y los rastrillajes no han sido suspendidos pese a las persistentes lluvias y el terreno en mal estado que dificultan el avance.

El Juzgado de Río Gallegos coordina los rastrillajes por el caso de Aníbal Cepeda (Fuente: La Opinión Austral)

Uno de los focos principales de búsqueda se centra en la Meseta Verde, cerca del cementerio, donde fueron hallados fragmentos de un teléfono celular, aunque no se ha confirmado si pertenecen a Cepeda o si están relacionados con quienes usaron la tarjeta. En las cercanías del hallazgo del dispositivo, apareció además una caja de zapatillas, que ahora forma parte de la causa investigativa.

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La indagación también incluye el análisis del entorno personal y económico del desaparecido. Fuentes allegadas indicaron que Cepeda atravesaba dificultades financieras debido a deudas personales, un elemento que los investigadores examinan cuidadosamente con el objetivo de reconstruir los acontecimientos previos a su desaparición y descartar o confirmar posibles hipótesis vinculadas a motivos económicos.

La situación generada a partir del uso de la tarjeta bancaria y el hallazgo de diversos elementos en zonas periféricas mantiene el caso abierto, con la Policía de Santa Cruz y la Justicia abriendo nuevas líneas de investigación para determinar cómo los documentos personales de Cepeda llegaron a manos de terceros y si existe alguna relación con el paradero del jubilado buscado.

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Un posible vinculado a la causa

La Policía de Santa Cruz emitió un pedido de localización para dar con Marcelo Félix Curtti, considerado clave en la investigación por la desaparición de Aníbal Cepeda, de 72 años, en Río Gallegos, según informó La Opinión Austral. La solicitud fue realizada durante las últimas horas a través de un comunicado oficial, solicitando a la comunidad que aporte cualquier dato relevante.

Las autoridades intensifican la búsqueda de un hombre considerado clave en el caso Cepeda

Uno de los principales enfoques de la pesquisa se orienta hacia los movimientos previos y el entorno del hombre desaparecido, lo que motivó el refuerzo de las labores de seguimiento y recopilación de información, detalló la policía provincial. Las personas que tengan información sobre el paradero de Curtti pueden comunicarse de forma inmediata a través de WhatsApp a los números 2966-635180 y 2966-408569, o al 911.

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Las autoridades aclararon que la medida no implica una imputación formal contra Curtti, aunque representa un paso relevante dentro del expediente. La causa judicial permanece bajo reserva y no se descartan nuevas diligencias, mientras la búsqueda de Aníbal Cepeda continúa activa tanto en Río Gallegos como en zonas aledañas.