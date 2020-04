Desde la asociación gremial indican que la clínica fue “negligente” en la aplicación del protocolo pero que el problema está también en el protocolo mismo. “Al personal de sanidad no nos contagian los pacientes que sabemos que tienen coronavirus, nos contagian los otros”, explica Pokiok. “Una persona con una fractura expuesta, por ejemplo, tiene que entrar forzosamente a un centro médico y el protocolo que da Nación y que las clínicas implementan no se aplica con todos los pacientes, sólo con los sospechosos de coronavirus. Entonces a esos pacientes se los atiende y de un momento a otro resulta que se contagió el personal. Lo que estamos pidiendo al sistema es que cualquier paciente, tenga o no una patología sospechosa de COVID-19, sea tratado como tal".