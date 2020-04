El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, se comprometió ante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado a trasladar a todos los pacientes que aún quedan en el Centro de Salud Norte de Villa Adelina, en el partido de Vicente López, donde se produjeron hasta ahora 30 contagios de coronavirus, incluyendo dos pacientes fallecidas. La Justicia investiga la muerte de una de ellas por COVID-19. Se trata de una jubilada de 65 años que no había sido tratada por esta enfermedad y que no se le hizo el test en vida pese a presentar síntomas compatibles con el coronavirus. Recién se supo que era positiva post mortem a partir del análisis ordenado por la magistrada. A medida que comenzó a hacerse el hisopado el personal de la clínica y a quienes estuvieron en contacto con ella, se fueron confirmando los contagios, que hoy suman una treintena, de los cuales al menos 22 son empleados -médicos y no médicos- de esta institución privada prestadora de PAMI.