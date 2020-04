En medio de este contexto de incertidumbre, al hombre se le presentó esta posibilidad. La propuesta le interesó y la aceptó con mucho gusto: “Siempre busqué hacer cosas me emocionaran, y esto me emociona mucho. Es algo único, una oportunidad que uno la va a recordar dentro de muchos años. Haber podido compartir un evento así, en este momento tan especial y con esta comunidad del ultramaratón . Me atrajo eso”, contó Rodolfo en diálogo con Infobae.