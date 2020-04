“Les armo cuadernillos, los pongo en bolsitas y salgo a repartirlos. Una semana después, los retiro con los deberes hechos. Hablamos a la distancia, y ellos me preguntan lo que no entendieron y nos quedamos charlando un ratito. Ellos me extrañan, y yo a ellos”, cuenta María que, además, va al pueblo a comprarles lo que necesitan para hacer sus tareas.