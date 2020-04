En otro tono, la directora de Marcha por la Vida Argentina se lamenta porque este año no habrá marcha como en los 32 años anteriores. “El 2 de mayo de 2019, en Buenos Aires hicimos una marcha en el Rosedal de Palermo, este año trabajamos junto al Museo del Holocausto de Buenos Aires y a Remember Us para recordar el Día del Holocausto en Argentina con ‘Marchamos por sus vidas’. También nos sumamos a la campaña global #NeverMeansNever de International March of the Living, para llevar un mensaje en honor a las víctimas y sobrevivientes", cuenta.