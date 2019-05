Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial Hanka tenía 9 años. Ella ya había perdido a sus madre cuando tenía un año, y recuerda que "cuando me sacaron a mi padre, en el año 1942, el mundo se vino abajo. Pero mis hermanas me decían 'unos días, unos días más, fue a trabajar, va a traer plata y vamos a comer lo que queremos'. Nos quedamos tres hermanas y no teníamos comida. Ellas fueron a trabajar, yo no podía, tenía 12 años, no me dejaban. Sufrimos muchísimo hambre". Estuvo en el gueto de Lodz y luego en Auschwitz: "Allí nos cargaron en camiones de carbón. Había colgado un hombre". Sobrevivió a ese horror por milagro y hoy no deja de reiterar su mensaje de esperanza y paz al mundo.