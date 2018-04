–Memoria. Para anticipar el porvenir de los pueblos no hacen falta brujerías. Sólo la memoria. Porque la memoria cuando tiene recuerdos tan potentes no golpea la puerta, derriba muros. Porque cuando olvidamos, como cuando negamos, no somos inocente, y eso luego tiene sus consecuencias para el ciclo de la historia. Un Genocidio siempre se resignifica en el siguiente.