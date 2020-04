Pero el retorno no fue sencillo y tuvieron que sortear varios obstáculos. “Apenas salimos de Bariloche nos topamos con el primer control policial donde nos exigieron un certificado médico que no teníamos, por lo que tuvimos que volver a la ciudad y dirigirnos al hospital para obtenerlo. Por cada pueblo que pasábamos nos pedían el permiso y nos preguntaban los motivos del traslado. Al ingresar a la provincia de Buenos Aires fue un poco más llevadero porque al tener domicilio bonaerense no se nos presentaron mayores dificultades”, aseguró la joven.