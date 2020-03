Tras conocer la medida, lo primero que se le pasó por la cabeza fue ir en busca de su hijo para -al menos- poder compartir sus días con él hasta el 31 de marzo. “ Una vez que logré arreglar eso con la mamá, la policía cordobesa me advirtió que si bien los padres separados estaban autorizados para ir en busca de sus hijos después me iba a encontrar con el problema de que no me iban a dejar ingresar a Carlos Paz porque mi domicilio es de Bariloche. Entonces desistí ”, contó.