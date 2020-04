Con su marido internado y sin saber adónde estaba, la mujer de 78 años pasó una de las peores noches de su vida. "Había un viento infernal y estaba todo oscuro. Me quedé parada en un rincón frente al hospital, hasta que apareció un camillero me llevó a una carpa levantada afuera. Ahí me tomaron la fiebre y me ayudaron a ponerme en contacto con la embajada argentina en Italia y con la empresa Costa”, relata.