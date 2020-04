Si bien en ese momento la Organización Mundial de la Salud (OMS) todavía no había declarado al coronavirus como pandemia, el tema era noticia en todos los medios. Por las dudas, para quedarse tranquila, Ana María le envió un e-mail a la compañía preguntándole si el barco iba a zarpar. "Me dijeron que no había ninguna alteración ni en el itinerario, ni en los horarios” , cuenta la mujer.