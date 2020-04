No había roto las reglas del “distanciamiento social” antes pero abracé fuerte a mi suegra. No me sentí una criminal: no hay decreto de necesidad y urgencia que te diga qué hacer frente a una señora que llora de madrugada en su cocina y cuenta que en dos semanas, el 19 de abril, iban a cumplir 64 años de casados. No sólo la abracé: le sequé las lágrimas de la cara, le agarré las manos frías. También con Susy, una de mis cuñadas, nos dimos un abrazo clandestino, prepandémico.