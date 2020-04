El 24 de agosto de 1971, el general Alcides López Aufranc, jefe del Tercer Cuerpo, le escribía desde Córdoba su visión del panorama nacional. Presentaba sus dudas sobre las posibilidades de un Gran Acuerdo Nacional porque “el gran dilema es la poca garantía que ofrece Perón para un auténtico y patriótico desprendimiento”. En el plano económico sostenía que “la situación económica es muy grave y lamentablemente no le veo muchas perspectivas, por cuanto las medidas a tomar para superar la crisis tienen un precio político y social que no sé si es posible pagarlo. Pero como hombre de la calle y por lo tanto más empírico que ilustrado, te señalo que si no logramos superar este discutible record mundial la inflación, la situación nacional escapará de control y no habrá ni acuerdo nacional ni nada” .