En el sexto piso están los despachos de los jueces de los tribunales orales federales. Uno de ellos, Daniel Obligado, le otorgó la prisión domiciliaria al ex vicepresidente Amado Boudou. Boudou y Córdoba están en una situación procesal similar. Ambos tienen condenas a prisión efectiva confirmadas por Casación y a la espera de que la Corte Suprema resuelva las quejas presentadas. El juez Obligado entre los argumentos que contempló, además de la pandemia de coronavirus y el peligro que puede significar las condiciones de higiene de la cárcel, es que la mujer del vice era el único sostén de la familia con dos hijos de dos años. Pero esa referencia al sexto piso que hizo la defensora de Córdoba no estaba dirigida solo al juez Obligado. Se dirigía también a los jueces del Tribunal Oral Federal 2, que otorgaron arresto domiciliario -antes de la pandemia de coronavirus- a otros condenados por la Tragedia de Once. Vale recordar también que ese tribunal rechazó en las últimas semanas varios pedidos de prisión domiciliaria a otros condenados por el mismo caso.