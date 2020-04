Los requisitos para acceder a una ayuda del Estados en estas circunstancias son muchos. Para ello hay que completar un formulario en la página web del consulado que las propias fuentes diplomáticas consultadas por este medio, califican como “leonino”. Admiten que no es fácil ayudar a los varados y que el presupuesto es limitado, pero aseguran que tratan de darle contención a todos. Algo en lo que los argentinos consultados por Infobae no están de acuerdo. “Tenemos que dar la cara en este momento difícil. No es fácil decir quién recibe la ayuda y quién no, pero es lo que nos toca”, dijeron desde el consulado, mientras aclararon que el cupo de ingreso a la Argentina es limitado y hay que tener en cuenta que hay países en el mundo donde el número de argentinos varados es mucho más alto.