El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) abre la posibilidad a dos vuelos diarios para traer a varados (turistas, estudiantes o desocupados) por día. Pero no se trata de una obligación, sino de una probabilidad establecida por una norma de emergencia. No habrá dos vuelos por día: no hay aviones, no hay pilotos, no están las listas definitivas, no hay una autorización en blanco de González García, ni los fondos habilitados por la cartera de Economía.