Ayelén Pagliaro tampoco encuentra consuelo. Su madre sufrió un infarto la semana pasada y se encuentra en terapia intensiva en una clínica de Buenos Aires. “Estaba lo más bien, no tenía ningún antecedente cardíaco. El 30 de marzo me llamó mi hermana para contarme y se me vino el mundo abajo. Lo único que quiero es estar con mi familia y abrazar muy fuerte a mi mamá. Me muero si le llega a pasar algo y no puedo estar allá”, relató. “Necesitamos que nos escuchen y no nos abandonen. El sistema de salud acá está colapsado y la Embajada no se está moviendo para ayudarnos”, alertó.