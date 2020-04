No hubo bienvenida, ni mucho menos recibimiento, nadie los espero en aeropuerto. Precavidas sus familias le dejaron un auto estacionada en Ezeiza para evitar el contacto. “Es raro llegar sin un abrazo”, dice Marina que retornó el 13 de marzo y se instaló en Capital Federal. “Durante los primeros días de encierro descansé mucho, habíamos vivido mucho estrés previo al salir de Europa. Pero la segunda semana empecé a sentir la soledad. No sabía qué hacer. No podía salir ni para comprar comida. Además, estaba acostumbrada a convivir con Juan 24/7, eso es duro”.