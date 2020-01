No es para menos, un 10 de septiembre de 1991 el mítico Falcón se despedía de la línea de montaje de Ford Argentina. Y 28 años después es una rareza verlo circular. "Se lo compramos en 2017 a un grupo de chicos de Tigre, zona norte de Buenos aires, lo tenía para un proyecto personal que no les salió. Iba ir a un desarmadero. Apenas lo vi me enamoré. Lo pagué 62.000 pesos”.