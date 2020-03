La pareja supo que era la mejor decisión, aunque no por eso menos dolorosa. “Mis familiares en España me comentaba cómo se iba dando todo allá, y la verdad que sentí un alivio en suspender el casamiento por el riesgo de contagio, y además porque la gente iba a pasarla mal con paranoia y psicosis por un posible contagio. Esa no era la boda que quería”.