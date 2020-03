Al día siguiente teníamos planeada una comida en casa para 15. Guiso de lentejas y cheesecake de limón para festejar un par de cumpleaños y, de paso, que yo ya tenía mi green card comunitaria, lo que no es menor. Pero el relato de una médica que trabaja en un centro de salud balear y que esperaba turno mientras yo me hacía las manos el jueves 11 me hizo cambiar bruscamente los planes. Contó todo lo que pasó luego: el cierre de los colegios, el parate de bares y restaurantes, que no había que tomar transporte público, que quizá había muchos más contagiados de los que se declaraban, que todo iba a cerrar, etc etc. Un panorama de terror. Me llevó nada tomar la decisión pese a que me encanta cocinar y recibir en casa. Mensaje de Whatsapp urbi et orbi y chau reunión. Decreté el confinamiento familiar voluntario antes que el presidente Sanchez, fui a casa y partimos con Franco al super “a por vituallas”. Dos horas más tarde se declaraba el estado de alarma.