En los últimos días, el presidente Alberto Fernández manifestó su descontento contra una serie de grupos de personas en el marco de una pandemia: los especuladores de precios, los irresponsables que no cumplen con la cuarentena y los repatriados. A éstos últimos, el mandatario les dedicó unas palabras en el raid mediático del día domingo. “Tengamos presente que después del 13 de marzo, cuando se había declarado la pandemia, se fueron más de 20 mil argentinos al exterior. Es incomprensible, porque uno les está avisando de lo que pasa y ellos se van -enfatizó-. Ahora, esos son los que piden ser repatriados. Hay casos que no son así y hay que ver cómo se resuelve. Pero el mundo está conmocionado, no solo la Argentina. Entonces hay que entender lo que está pasando. Hay que privilegiar a los de la edad de riesgo que están afuera, el resto que espere. Los argentinos llegarán en la medida que podamos ”. A su vez, expresó que se va a dosificar el ingreso de los que se fueron porque la tarea es principalmente “cuidar a los que estamos acá”.