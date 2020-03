“Si los resultados dan positivo, habrá que hacerle el estudio a las personas que estuvieron en contacto con él”, indicó el domingo pasado Facundo Nervo, el médico cirujano que atendió a D.H. “Muchos vecinos tienen bronca y esto fue creciendo a medida que los casos iban aumentando. No podían salir de sus casas por la falta de cuidado de este chico y de su novia. Ella por no aislarse cuando volvió de España y él por no hacerlo después de verla ”, reveló Roberto.