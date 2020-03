Perón no estaba en la Argentina: el general Alejandro Agustín Lanusse había dictado un decreto por el cual no podía presentarse ningún candidato que no residiera en el país desde el 25 de agosto de 1972. Desde su casa en Puerta de Hierro, Madrid, el líder del peronismo aceptaba el desafío de ir a la carrera con Cámpora como muletto.