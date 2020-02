Una semana más tarde la Junta no pudo ponerse de acuerdo sobre la conveniencia del documento. La Armada y la Fuerza Aérea pidieron tiempo para analizarlo. En esta cumbre Lanusse llego a afirmar -consta en actas-que "cuando a mi me hicieron conocer el trabajo que consiguieron compatibilizar los delegados nuestros, yo no estuve de acuerdo con el trabajo y me aboqué a hacer esto. Yo de esto, si la Junta no lo quiere tratar todavía, no soy quien para imponerlo a la Junta, pero lo voy a comprometer al Ejército¨.