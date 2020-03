“Por lo tanto –agregan–, entendemos que no es hipócrita el pensamiento de la ciudadanía que cree en el derecho a la vida de todo ser humano desde su misma existencia. No son hipócritas los argentinos y argentinas que mantienen sus convicciones personales y las expresan. Hipocresía sería quizás, la de un Estado que, después de no haber brindado educación sexual y métodos de prevención de embarazos no deseados de manera seria y responsable en la población, ni haber protegido debidamente a la mujer embarazada, a la madre y al niño, luego culpa SOLO a la ineficacia de la ley por no haber alcanzado a disuadir la comisión de los hechos que pretendía evitar, con el fin de derribarla”.