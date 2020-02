— Ojea: El Presidente en cada encuentro que tuvimos ha fijado su posición de considerar el aborto como un tema sanitario y de salud pública. Y nosotros hemos fijado nuestra posición como lo hicimos hace 2 años cuando otro proyecto se debatió en el Congreso. No somos antiderechos. Creemos en el derecho a cada vida porque ninguna es descartable. El primer derecho humano es el derecho a la vida. Si luchamos por defender las especies y que no se toque ni un insecto porque puede colaborar al desequilibrio de un bioma, ¿cómo no defender la vida humana desde la concepción y considerar todo atentado contra ella como una forma de descarte?