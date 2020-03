En la Argentina, las instituciones de salud no pueden excusarse de cumplir la ley en virtud de una supuesta objeción de conciencia institucional. Así lo definió la Corte Suprema en 2012 sobre los abortos no punibles -con causales-. Si bien la Constitución prevé la objeción personal por razones éticas o religiosas, las instituciones deben garantizarlo. Este punto es central para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, pero en el proyecto existente no está mencionado ya que se considera que si el aborto es un derecho, entonces no puede objetarse y se tiene que garantizar. Esta posición es postulada por la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Si bien Vilma Ibarra no quiso anticipar qué dice el proyecto, sí dio algún indicio al afirmar que “las instituciones de salud están para hacer cumplir las normas de salud pública”.