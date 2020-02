Celebra los beneficios del nuevo rumbo.“Ya no tengo jefes ni presiones, ya no me preocupo por una calificación, por un bono o por un ascenso a fin de año. Decidí dejar de ser el que miraba pasar la vida por la ventana y me lancé a la aventura de disfrutar cada momento como si fuera el último. Tengo tiempo para seguir formándome y profundizando”.