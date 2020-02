—El escándalo se conoce como “de los cadetes” porque es la porción de las víctimas que se recortó para, en realidad, perseguir y condenar. Lo escandaloso fue que se metieran con ellos, que iban a ser parte del Ejército, no con el pobre diariero levantado en Corrientes y Esmeralda, él no tenía interés para la Justicia, o recién lo tuvo cuando pudieron usarlo para implicar a Ballvé y los otros. E s curioso que de las fotos que hay en el expediente numeradas (N. de la R.: la Justicia todavía las conserva, pero no pueden ser publicadas porque no están identificadas todas las personas retratadas) no queda una sola que pertenezca a los cadetes, tuvieron la precaución de destruirlas. La de un boxeador no le interesa a nadie, la del diariero no le interesa a nadie, y son las que se preservan. Sí hay chicos de uniforme, porque son los conscriptos o marineros rasos. Esto muestra también la desigualdad en la consideración de lo que se pensaba que era una víctima: el tema importaba si eras del Ejército, los otros no son ‘víctimas’.